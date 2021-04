Governo distribui cestas básicas para pessoas humildes em Manaus

O Governo Federal distribuiu cestas básicas para cerca de 121 mil famílias da cidade de Manaus, no Amazonas. A entrega ainda está acontecendo neste final de semana, mas o evento simbólico aconteceu ainda na última sexta-feira (23) e contou com a presença do Presidente, Jair Bolsonaro.

Quem também estava na capital do Amazonas foi o Ministro da Cidadania, João Roma. Entre outras coisas, essa é a pasta responsável pelos pagamentos de programas como o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família. Em entrevista, ele disse que a entrega das cestas seria uma prova da “ação do Governo na Pandemia”.

“Esses mantimentos essenciais se somam a uma série de iniciativas que mostram que o Governo Federal não foi omisso durante o período de pandemia e que está no front para atender os cidadãos mais necessitados. Não vamos deixar ninguém para trás. A missão do Governo Federal é estar junto dos brasileiros que mais precisam”, disse o Ministro.

De acordo com as informações do próprio Governo Federal, essas cestas irão para as casas de famílias de comunidades tradicionais. E por comunidades tradicionais entenda os indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos e extrativistas. Pelo menos é isso o que diz o Palácio do Planalto.

O Governo disse ainda que o dinheiro para a compra destas cestas veio do próprio cofre da União. No entanto, eles também frisaram que receberam o apoio de algumas “instituições parceiras”. Foram elas: Organização das Cooperativas do Brasil (OCB-AM), Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Além das cestas básicas

Além dessas cestas básicas, os moradores da capital do Amazonas possuem ainda outras possibilidade de auxílios. O mais óbvio deles é o Auxílio Emergencial do próprio Governo Federal. Esses pagamentos, aliás, começaram ainda no último dia 6 de abril.

Há ainda o pagamento de um auxílio do Governo do Estado do Amazonas. Esses pagamentos, aliás, estão acontecendo através de um cartão. E ainda há o pagamento de um auxílio municipal da Prefeitura de Manaus para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

Além de tudo isso, o Amazonas ganhou uma certa prioridade nacional na questão da vacinação contra a Covid-19. Tudo isso acontece porque a cidade de Manaus sofreu com falta de oxigênio nos hospitais. A situação de calamidade na saúde, aliás, acabou virando notícia no mundo inteiro.

Auxílio para o resto do Brasil

Em outros lugares do Brasil a situação não é diferente. Até por isso, o Auxílio Emergencial do Governo Federal chega em todos os estados e no Distrito Federal de forma igualitária. Os informais e os beneficiários do Bolsa Família, aliás, começaram a receber.

Em alguns estados, os Governadores também estão optando por dar o auxílio em forma de cesta básica e não de dinheiro vivo, mas isso não é uma regra. Outros estados estão dando uma espécie de vale onde cada uma das pessoas escolhe o que comprar, mas precisa ser comida.

Em todos os casos, há um consenso de que esses auxílios podem até ajudar, mas não são suficientes. Especialistas indicam que o tamanho do problema é maior do que esses programas podem resolver. Por isso, muita gente está pensando no cenário do Brasil no período pós-auxílio.

Esse novo Auxílio paga valores que variam entre R$ 150 e R$ 375.