Governo mantém estado na área vermelha, mas autoriza alguns segmentos: CONFIRA

Reprodução

O governador Renan Filho (MDB) anunciou no começo da tarde desta terça (27) o novo decreto com o plano de distanciamento controlado. Mesmo comemorando a redução no número de casos e na ocupação de leitos da rede hospitalar, o governo optou pela manutenção do estado na fase vermelha de combate à epidemia. Contudo, alguns setores deverão avançar na retomada das atividades.

Atualmente, o Estado registra 721 pessoas internadas, com 290 em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), 16 em semiutis e 406 em leitos clínicos. Ainda segundo os dados apresentados, Alagoas tem 9.308 pacientes que receberam alta hospitalar, além de quase 627 mil doses de vacinas aplicadas (entre D1 e D2).

O governador reconheceu que algumas cidades de Alagoas estão com a aplicação da segunda dose da CoronaVac atrasada e cobrou a apresentação de um calendário ‘crível’ por parte do Ministério da Saúde, que segundo o gestor, sempre muda o calendário e adia as datas de envio dos imunizantes do Estado.

“O estado será todo mantido na bandeira vermelha, para que a população tenha consciência que ainda é preciso intensificar os cuidados, mas vamos avançar em algumas áreas’. Vejam as medidas anunciadas, que deverão ser publicadas no Dário Oficial do Estado:

*Comércio liberado todos os dias da semana (Centro e rua até às 16h e Shoppings até às 20h)

*Funcionamento de bares e restaurantes no fim de semana até às 16h;

*Liberado uso do calçadão e da praia nos fins de semana;

*Mantido toque de recolher a partir das 21h;

* Academias liberadas para funcionamento aos sábados;

*Liberado funcionamentos de marinas e similares.