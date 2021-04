Governo pode liberar novo programa de renda básica em 2021

Com a alta procura pelo novo auxílio emergencial, os discursos sobre a necessidade de criar um novo programa social de renda básica aumentaram. A iniciativa seria semelhante ao Bolsa Família, porém, com um alcance compatível ao auxílio emergencial.

Essa ideia já é estudada há algum tempo. Entretanto, os parlamentares que defenderam a iniciativa não conseguiram manter ou levar as discussões para frente. A questão é que a falta de apoio os levaram ao fracasso.

No entanto, o retorno do benefício fez com que essa proposta tomasse uma proporção maior, chegando ao ponto de pressionar o Governo. Atualmente, já existe uma comissão mista específica para discussões em relação a criação de um programa de renda básica fixa para as famílias carentes brasileiras.

Mesmo que até o momento, a ideia não tenha sido concretizada, até o próprio Governo Federal deu indícios para um novo programa nesses mesmos moldes nos últimos dias.

Renda básica

No fim dos pagamentos do auxilio emergencial em 2020, já haviam discussões sobre a possibilidade da criação do programa Renda Brasil. Na ocasião, este seria o programa de renda básica do governo, porém não foi adiante.

No entanto, é provável que o Governo crie um programa semelhante ao Bolsa Família. Porém que atenda mais pessoas. Apesar de o governo não ter se manifestado sobre o assunto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mencionou ressentimento pelo projeto ainda ser viável.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informa que, atualmente, aproximadamente 60 milhões de pessoas estão sem nenhum tipo de renda no país. Neste sentido, um projeto com renda básica fixa serviria para atender este público.