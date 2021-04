Governo renova concessão do Maracanã com gestão de Flamengo e Fluminense

O Flamengo seguirá gerindo o Maracanã e conjunto com o Fluminense por pelo menos mais seis meses. A dupla carioca assumiu a gestão do Estádio Mário Filho em abril de 2019, após o Governo do Rio romper o contrato com o consórcio que havia vencido a licitação anterior.

Desde então, a gestão do Maracanã vem sendo renovada a cada seis meses, e, como já era esperado, isso se repetiu mais uma vez. Portanto, o prazo da gestão da dupla Fla-Flu não terminará antes de novembro.

No início de março, o Governo do Rio de Janeiro constituiu duas comissões, uma Comissão Técnica e uma Comissão Especial, para desenvolver o processo da nova licitação do Complexo Maracanã. O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Nicola Miccione, é o responsável pela coordenação dos trabalhos.

O novo processo licitatório do Maracanã tem conclusão prevista para outubro de 2021.

Desde que assumiu, o Rubro-Negro deixou bem clara a intenção de participar da futura licitação que concederá os direitos de exploração pelos próximos 35 anos.