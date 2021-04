Granada pressiona, mas Manchester United é cirúrgico e encaminha vaga na Europa League

O Manchester United encaminhou sua vaga para a semifinal da Europa League. Nesta quinta-feira (8), o time derrotou o Granada por 2 a 0, com gols de Rashford e Bruno Fernandes, e levará vantagem importante para a volta em Old Trafford.

Os Red Devils passam a ter a vantagem do empate para o confronto da próxima semana, em Old Trafford, além de poderem perder por um gol de diferença. O time espanhol, por sua vez, precisará marcar três ou mais gols e vencer para avançar.

Esta foi a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram em competições europeias. O Granada foi o 11° time espanhol que o United enfrentou em sua história.

A campanha do Granada, que disputa o torneio pela primeira vez, já seria histórica por si só. Mas, depois de eliminar o Napoli, o time conseguiu surpreender e superar as próprias expectativas no torneio.

Os Red Devils, por sua vez, que foram eliminados da fase de grupos da Champions League, são um dos principais favoritos à conquista do título, principalmente após eliminar o Milan na última fase.

Dentro de campo, a vantagem foi inicialmente construída na primeira etapa, quando Rashford recebeu passe em profundidade cara a cara com Rui Silva para abrir o marcador.

Na etapa final, mesmo com a pressão espanhola, Bruno Fernandes sofreu penalidade nos minutos finais e converteu a cobrança para encaminhar a classificação para as semifinais.

No domingo (11), ambos os times voltam a campo para jogos fora de suas casas. O United encara o Tottenham na Premier League, enquanto o Granada enfrentará o Real Valladolid em LaLiga.

Rashford comemora gol pelo United Getty Images

Granada 0 x 2 Manchester United

GOLS: Rashford e Bruno Fernandes (MUN)

GRANADA: Rui Silva; Victor Díaz, César Vallejo, Domingos Duarte (German) e Neva (Foulquier); Herrera, Gonalons, Puertas, Montoro e Kenedy (Machis); Soldado . Técnico: Diego Martínez

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw (Alex Telles); Pogba (Matic), McTominay, James, Bruno Fernandes e Rashord (Cavani); Greenwood. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer