GRANADO anuncia vagas de emprego para Auxiliar de Estoque

GRANADO anuncia vagas de emprego distribuídas no cargo de Auxiliar de Estoque. Foram divulgadas, no total, quatro oportunidades com faixa salarial de R$ 1.100 a R$ 1.407. Confira, abaixo, mais informações e orientações importantes para aqueles que estão em busca da carteira assinada!

GRANADO anuncia vagas para Auxiliar de Estoque

A GRANADO está com novos empregos na função de Auxiliar de Estoque no Rio de Janeiro. No total, foram divulgadas 4 vagas com salário que pode chegar a R$ 1.407. Além das informações salariais disponibilizadas pela empresa, os aprovados no processo de seleção terão acesso aos seguintes benefícios:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale transporte;

Seguro de vida;

Refeitório.

Para concorrer às oportunidades disponíveis na GRANADO, é desejável que os interessados possuam vivência na função, entretanto não é um requisito obrigatório. Dentro do cargo, os contratados irão realizar a separação dos produtos, organizar as embalagens, conferir e endereçar os produtos, administrar a entrada e saída da mercadoria, entre outras atividades relacionadas à função.

Como se inscrever

Os candidatos que desejam adquirir uma vaga de Auxiliar de Estoque na GRANADO devem entrar no link e encaminhar os seus respectivos currículos para a avaliação da corporação. A empresa está em busca de talentos que possam preencher o time de sucesso!

Sobre a GRANADO

A empresa é uma corporação que atua no ramo de cosméticos e medicamentos no Brasil. Fundada no Rio de Janeiro, a companhia é um símbolo de tradição no país e está no mercado desde 1870.

Neste momento, a GRANADO anuncia vagas e possui unidades concentradas no território nacional e em alguns países da Europa, incluindo França, Portugal, Itália, Inglaterra, Grécia, Espanha e Alemanha. Suas 70 unidades fornecem os melhores serviços e produtos para todos os seus clientes.

