Grandes clubes da Europa contrariam UEFA e anunciam a criação da Superliga

Doze grandes clubes da Europa criaram um torneio chamado SuperLiga, são eles: Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Eles esperam mais três clubes participarem para já iniciar o torneio. O comunicado revoltou a UEFA e as respectivas ligas que os times disputam.

Apesar de contrariar a UEFA, a SuperLiga afirma que quer conversar com a entidade para buscar melhores soluções para a nova liga e o conjunto do futebol mundial. Com o comunicado, a entidade ameaçou punir severamente os clubes envolvidos e proibir os jogadores de disputarem competições pelas suas seleções.

Com a Superliga, clubes iram travar uma briga com a UEFA. (Foto: Getty Images)



A UEFA tem o apoio das principais ligas de clubes nacionais: Premier League (Inglaterra), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália), La Liga (Espanha) e Ligue 1 (França).

UEFA não gostou da criação da SuperLiga. (Foto: Getty Images)



Como será o torneio?

– 20 clubes irão participar e serão separados em dois grupos de 10 participantes

– 15 dos 20 clubes serão os fundadores e um mecanismo de classificação para os outros cinco se juntarem com base no rendimento da temporada anterior

– Os jogos são no meio de semana e o torneio começará em agosto. A final está programada para acontecer em maio

– Os clubes participantes irão continuar disputando as suas respectivas ligas, preservando o calendário tradicional de jogos domésticos

– Os três primeiros em cada grupo se classificam automaticamente para as quartas de final. As equipes que terminarem em quarto em quinto de cada grupo jogarão um playoff de ida e volta pelas vagas restantes

– No mata-mata com jogos de ida e volta, é que os clubes chegarão à final, que será disputada em jogo único em local neutro