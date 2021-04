Grave acidente na Bahia deixa dois alagoanos mortos em rodovia estadual

Uma colisão entre um veículo de passeio e um poste deixou três pessoas mortas nessa quarta-feira (28). Duas das vítimas que estavam no carro no momento do acidente em u trecho da BA-447, na Bahia, são alagoanos, nascidos em Girau do Ponciano. De acordo com as informações, os homens, que seriam primos, foram identificados como…

Uma colisão entre um veículo de passeio e um poste deixou três pessoas mortas nessa quarta-feira (28). Duas das vítimas que estavam no carro no momento do acidente em u trecho da BA-447, na Bahia, são alagoanos, nascidos em Girau do Ponciano.

Reprodução

De acordo com as informações, os homens, que seriam primos, foram identificados como Diego Miranda e Jailson Macedo. Eles estariam à bordo de um carro quando o condutor perdeu o controle e atingiu um poste. Com o forte impacto, o poste caiu sobre o carro, que foi tomado por chamas.

Um terceiro homem, que parou para ajudar as vítimas, encostou no veículo e morreu após ser alvo de um choque elétrico.