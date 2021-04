Grávida, Lore Improta relata perrengue: ‘espirrando e mijando’

Lorena Improta tem o costume de utilizar o Instagram para relatar aos fãs o dia a dia da primeira gravidez. Nesta quarta-feira (21), a dançarina relatou que está sofrendo de rinite alérgica e incontinência urinária. Aos risos, a esposa de Léo Santana mostrou nos stories que fez xixi no short ao espirrar.

“Gente, não sei se é isso, mas estou com a rinite atacada, que eu não tinha antes. E estou com a bexiga frouxa. Me mijando, não consigo segurar mais. Fico com a bexiga cheia muito rápido. É assim mesmo? Estou me lascando, estou toda mijada (risos). Vou para casa tomar um banho!”, contou a artista.