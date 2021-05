Grécia Antiga: resumão para o ENEM

Grécia Antiga: tudo sobre esse assunto

A Grécia Antiga é considerada o berço de toda a civilização ocidental. Essa atribuição se deve ao conhecimento e às inovações que foram produzidos no período.

O assunto é muito cobrado pelas principais provas de história do país, com um grande destaque para as questões de Ciências Humanas do ENEM.

Grécia Antiga: Introdução

A história grega é vasta e importante, com impacto até os dias atuais. Porém, durante a Antiguidade Clássica, a Grécia Antiga não era um país unificado, mas sim um conjunto de cidades que tinham em comum a língua, os costumes e a religião.

Grécia Antiga: Política

Os gregos, mais especificamente, aqueles da cidade-Estado de Atenas, foram os responsáveis pela criação da democracia, no século V a.C., uma vez que acreditavam que o povo deveria ser capaz de contribuir para o bem-comum da sociedade. Desse modo, o governo era exercido pelo povo, que discutiam questões políticas em praça pública a fim de chegarem a um consenso.

Grécia Antiga: Sociedade

Seguindo a ideia da política, a sociedade da Grécia Antiga podia divergir de acordo com a cidade e a sua população. Desse modo, alguns locais aceitavam a escravidão, enquanto outros não utilizavam esse tipo de mão-de-obra. Ainda, algumas regiões possuíam os serviços do governo local, que pertenciam ao governo, enquanto outras viviam somente do que hoje conhecemos como “iniciativa privada”.

Além disso, em parte significativa das cidades-Estado existia a oligarquia rural, responsável por comandar parte importante das decisões políticas e econômicos. Aqueles que eram de outras cidades, os estrangeiros, eram denominados de metecas e não podiam participar das decisões políticas da região, uma vez era permitida a participação apenas de quem nascia na cidade.

Vale lembrar que quando a sociedade da cidade-Estado grega é cobrada por alguma questão de prova, normalmente se usa como exemplo a cidade de Atenas. Caso contrário, o enunciado da pergunta deverá indicar de qual localidade se está falando.

Grécia Antiga: Economia

A Grécia Antiga tinha sua economia baseada no artesanato, na agricultura e no comércio. Desse modo, a criação de produtos feitos à mão era parte do material comercializado, e a criação de animais de pequeno porte e o cultivo de vinhas, oliveiras e trigo também eram parte importante da economia local.

O comércio acontecia entre as cidades gregas e era utilizada a dracma, uma espécie de moeda grega. As transações comerciais ocorriam, de maneira geral, em torno do Mar Mediterrâneo.

Grécia Antiga: Religião

A religião grega era marcada pelo politeísmo, ou seja, pela a crença em diversos deuses. No geral, a religião era composta por uma combinação de diversas crenças de diferentes povos e, a partir delas, foi criado o Panteão dos Deuses.

Os deuses, por sua vez, eram cultuados tanto na vida pública quanto na vida privada de cada cidadão. Ainda, acreditava-se que os deuses poderiam interferir diretamente no destino dos homens e, para agradá-los, era necessário realizar sacrifícios com animais. Cada divindade, ainda, possuía uma função.

Grécia Antiga: Cultura

A cultura grega era baseada, principalmente, na religião, sendo essa a base para a literatura, música e teatro da época. Ainda, o teatro era a manifestação popular da arte e encontrava seu espaço em todas as cidades da Grécia Antiga, acontecendo nos anfiteatros.

O esporte também fazia parte da sociedade grega, sendo os gregos os criadores das Olimpíadas, em 776 a.C., evento no qual realizavam homenagens aos deuses. Essa ocasião foi aperfeiçoada com o tempo até chegar naquilo que conhecemos atualmente.

É válido destacar também todo o conhecimento produzido nesse período. A Grécia Antiga foi o berço de grandes nomes, principalmente na filosofia. Entre eles, podemos citar Aristóteles, Platão e Sócrates.

Os conhecimentos de matemática e astronomia também foram muito desenvolvidas durante o período, principalmente nas cidades de Atenas e Mileto.