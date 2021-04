Greenwood e Cavani marcam, Manchester United bate o Burnley em casa e mantém vivo o sonho de título

Foi na pressão, mas o Manchester United ainda manteve vivo o sonho de conquistar o título da Premier League. Jogando neste domingo (18) dentro Old Trafford, os Red Devils venceram o Burnley por 3 a 1 e se mantiveram na briga.

Dois gols dos donos da casa foram marcados por Greenwood no segundo tempo, com Cavani fechando o placar. James Tarkowski descontou para os visitantes.

Com a vitória nesta rodada, o time de Ole Gunnar Solskjaer chegou aos 66 pontos em 32 rodada, oito pontos atrás do líder Mancheter City.

Já o Burnley tem 33 pontos em 32 jogos, na 17ª colocação, e segue ameaçado pelo risco de rebaixamento nesta temporada do Campeonato Inglês.

O jogo

A partida não poderia ter começado mais eletrizante. No primeiro ataque após a saída de bola, Matthew Lowton fez lançamento longo e encontrou a cabeça de Chris Wood, que desviou para o fundo nas redes, na saída de Dean Henderson.

Após a revisão do VAR, o lance foi anulado pela posição irregular do atacante.

Mesmo com uma postura mais defensiva, os visitantes conseguiram levar perigo aos Red Devils no começo do confronto.

A resposta veio com Bruno Fernandes, que bateu colocado e levou perigo.

Se o primeiro tempo foi intenso, o segundo conseguiu ser ainda mais.

Mais ofensivo com a entrada de Edinson Cavani no lugar de Fred, o Manchester United não demorou para chegar às redes. E com um golaço.

Após jogada individual na esquerda, Rashford avançou e cruzou. Bruno Fernandes fez o corta-luz e a bola sobrou para Greenwood, que dominou e bateu forte. 1 a 0.

O empate não demorou. E chegou com uma arma conhecida do Burnley.

Em lance de escanteio na grande área, Ashley Westwood encontrou James Tarkowski, que subiu mais que a defesa do United e deixou tudo igual no placar: 1 a 1.

Sabendo que precisava vencer para seguir sonhando com o título da Premier League, o United foi ao ataque. Tinha a bola, mas sofria para chutar a gol.

E no momento de pressão, quem resolveu foi o garoto com estrela. Após lance de pé em pé no ataque, Pogba achou Greenwood na ponta direita da área. O atacante ajeitou a bateu forte, e ainda contou com desvio na defesa para matar o goleiro Peacock-Farrell e colocar os Red Devils novamente na frente.

E no momento que o Burnley se arriscou no ataque para tentar o empate, a punição foi dura.

Após perder lance de gol, os visitantes viram o Manchester United dar uma aula de contra-ataque que passou por Pogba, Bruno Fernandes até chegar em Donny van de Beek, que cruzou para Cavani bater forte e fechar o placar.

E agora?

Após a partida deste fim de semana, o Manchester United terá uma semana livre e só voltará a campo no próximo domingo, quando enfrentará o Leeds United, fora de casa, pela Premier League.

O Burnley voltará a campo pelo Campeonato Inglês no mesmo dia, mas para encarar o Wolverhampton, no Molineux Stadium.

MANCHESTER UNITED 3 X 1 BURNLEY

GOLS: Mason Greenwood (48′, 84′) e Edinson Cavani (90’+3′) para o Manchester United; James Tarkowski (50′) para o Burnley

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Shaw; McTominay, Fred (Cavani), Pogba, Bruno Fernandes e Greenwood; Rashford (Van de Beek)

Burnley: Peacock-Farrell; Lowton, Tarkowski, Mee e Taylor; Westwood, Cork, Gudmundsson (Jay Rodriguez), McNeil e Brownhill (Vydra); Chris Wood