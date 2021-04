Grêmio 1×2 Independiente del Valle; veja o resumo e as estatísticas da partida

Quem era obrigado a correr atrás do resultado para chegar à fase de grupos da Libertadores era o Grêmio. Porém, foi o Independiente del Valle quem criou a primeira oportunidade. Ortíz cobrou falta em direção à grande área. Após um desvio na segunda trave, Montenegro finalizou por cima do gol.

Aos 23 minutos, o Tricolor abriu o placar. Após a defesa equatoriana afastar o cruzamento de Alisson, Jean Pyerre pegou a sobra e soltou uma bomba de fora da área. A bola entrou no canto esquerdo de Ramírez. Belo gol do camisa 10 gremista! A equipe brasileira teve mais chances de ampliar posteriormente.

Diego Souza fez um passe na esquerda para Ferreira, que ganhou em velocidade de Hurtado, cortou para o pé direito e finalizou. Ramírez fez outra importante defesa. Nos acréscimos, Ortíz empatou de falta e deixou a disputa aberta. A partida reservaria mais emoções para a segunda etapa.

No segundo tempo, as primeiras investidas foram do time equatoriano. Aos seis minutos, Caicedo rolou para Ortíz, que pegou muito embaixo da bola no momento do chute. Aos 11, Jean Pyerre enfiou para Diego Souza, que tocou por cima de Ramírez. A bola acabou saindo por cima do gol.

Aos 17 minutos, o Grêmio ficou com um jogador a menos: Maicon recebeu o segundo cartão amarelo em dividida com Faravelli. Aos 21, mais um gol de Ortíz. Ele recebeu um lançamento longo, dominou e finalizou para as redes.

Grêmio 1×2 Independiente del Valle: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Grêmio 42% x 58% Independiente del Valle

Finalizações: Grêmio 10 x 18 Independiente del Valle

Finalizações no alvo: Grêmio 5 x 5 Independiente del Valle

Escanteios: Grêmio 1 x 2 Independiente del Valle

Impedimentos: Grêmio 5 x 1 Independiente del Valle

Faltas: Grêmio 16 x 10 Independiente del Valle

Cartões amarelos: Grêmio 6 x 2 Independiente del Valle

Cartões vermelhos: Grêmio 1 x 0 Independiente del Valle

Passes: Grêmio 417 (85% de precisão) x 564 (88% de precisão) Independiente del Valle

Desarmes: Grêmio 29 x 16 Independiente del Valle