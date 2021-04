Grêmio abre negociações para não correr risco de perder jovem de graça; contrato vai só até dezembro

A diretoria do Grêmio segue seu processo de valorizar as jovens promessas das categorias de base. Nos últimos anos, o Tricolor Gaúcho foi um dos clubes brasileiros que mais revelou jogadores e lucrou alto com transferências para o futebol europeu. Neste início de temporada, uma nova “leva” de novatos começam a ganhar espaço no grupo e devem ser aproveitados pelo técnico Tiago Nunes no profissional.









Uma das grandes joias que vem sendo lapidadas na base do Grêmio é Victor Bobsin. O volante, que já é comentado entre os torcedores há alguns anos, está ganhando sequência no grupo principal e já acumula cinco atuações na temporada. O vínculo do volante de 21 anos tem duração somente até o final de 2021 e já ligou alerta para a diretoria.

Caso a renovação não seja acertada em breve, o meio-campista estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir da metade do ano e se despedir de graça. Ainda no início do ano, uma reunião chegou a ser realizada, sem chegar a um acordo. Nesta semana, a alta cúpula deve se reunir novamente com o staff do jogador, conforme o site “Gremistas.Net”.

Bobsin: contrato até dezembro (Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)



Desde a base, Victor Bobsin aparece valorizado no mercado da bola e já chegou a despertar o interesse de grandes clubes, como Barcelona, da Espanha, e Borussia Dortmund, da Alemanha. Ao longo de 2020, o Athletico-PR tentou fechar com o volante, mas o Grêmio negou a saída por empréstimo.

Apesar de detalhes das tratativas pela renovação ainda não serem conhecidos, tanto o clube gaúcho quanto o meio-campista se mostram confiantes em um acerto nos bastidores. Na temporada, Bobsin foi titular no empate em 2×2 com o São Luiz e chegou a entrar nos minutos finais contra o La Equidad, pela Sul-Americana, além de sair do banco em outros três jogos do Gauchão.