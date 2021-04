Grêmio age rápido e nome de Tiago Nunes vira “ficha 1” para substituir Renato; Romildo aprova o jovem treinador

Fim de ciclo no Grêmio: o Tricolor decidiu por interromper o trabalho do técnico Renato Portaluppi após a eliminação ocorrida na terceira fase preliminar da Copa Libertadores frente ao Independiente del Valle. A decisão foi tomada em comum acordo e anunciada na tarde desta quinta-feira (15).

“O Grêmio só tem a agradecer o treinador e a comissão técnica que sai com ele, só temos elogios a sua conduta. Na vida, chega um momento em que há necessidades de tomar caminhos novos”, falou em pronunciamento o presidente Romildo Bolzan, acatando decisão de maioria do Conselho de Administração.

Segundo a informação do repórter Vagner Martins, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o Tricolor tem como nome preferido para a sequência da temporada o do técnico Tiago Nunes. O comandante se notabilizou por um belo trabalho no Athletico-PR, vencendo uma Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil, em 2019, em cima do Internacional.

O estilo de jogo do treinador e a forma como Tiago Nunes trabalha com jovens jogadores agrada ao presidente Romildo Bolzan, que já tem o nome como sendo o ficha um para ser o novo treinador do Grêmio. Porém, nenhuma proposta oficial foi feita ao profissional, que está sem clube e que estaria esperando uma ligação do Tricolor.

Até a definição de um novo nome, o treinador Thiago Gomes, das categorias de base do clube, será o técnico interino do Grêmio nas próximas partidas do Campeonato Gaúcho.