Grêmio anuncia rescisão de contrato do goleiro Vanderlei

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira a rescisão de contrato do goleiro Vanderlei.

Em breve comunicado oficial, a equipe gaúcha afirmou que o acordo foi “consensual”.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa ter realizado acordo de rescisão consensual em contrato de trabalho do atleta Vanderlei com o clube”, escreveu.

“O Grêmio agradece aos serviços prestados em sua passagem pela instituição e deseja êxito na continuidade de sua carreira”, completou.

Vanderlei estava no Imortal desde a temporada 2020.

Ao todo, ele realizou 59 partidas pelo clube de Porto Alegre.

Na reta final de 2020, porém, acabou perdendo a posição para Paulo Victor, que foi titular nas finais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras.

