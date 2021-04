Grêmio anuncia Tiago Nunes como novo técnico

O Grêmio oficializou Tiago Nunes como novo treinador da equipe. Com passagens recentes por Athletico-PR e Corinthians, Tiago chega para substituir Renato Gaúcho, demitido após a eliminação do Tricolor na Libertadores. Seu contrato vai até dezembro de 2022 e o técnico chega a Porto Alegre nesta quinta-feira.

Tiago Nunes é o novo técnico do Grêmio! 🇪🇪🔙 #TiagoNunesÉGrêmio Com contrato a ser assinado até dezembro de 2022, o treinador deve chegar nesta quinta-feira a Porto Alegre para acompanhar a nossa estreia na Copa Sul-Americana. Acesse e leia mais em: https://t.co/NpDTvYN37a pic.twitter.com/Wn5YrIAwuA — Grêmio FBPA (@Gremio) April 21, 2021

Sem trabalhar desde sua passagem pelo Timão, que se encerrou em setembro de 2020, Tiago já teve passagem pelo Grêmio, como técnico nas categorias de base do clube. O grande momento do treinador nascido em Santa Maria (RS) foi em 2019, com o título da Copa do Brasil pelo Athletico-PR.

No Corinthians, Tiago foi vice-campeão paulista mas não conseguiu desenvolver seu trabalho, com um início ruim no Campeonato Brasileiro do ano passado. O treinador já revelou que recebeu várias sondagens após deixar o alvinegro, mas só agora volta a assumir uma equipe.

A apresentação de Tiago será na manhã da próxima sexta-feira. O técnico também levará ao Tricolor Gaúcho os auxiliares técnicos Evandro Luis Fornari e Kelly Guimarães, além de um analista de desempenho de sua confiança.