Grêmio | Após apresentarem sintomas, Victor Ferraz e Emanuel deixam a delegação do Grêmio

Mais dois jogadores do Grêmio não estão à disposição para o confronto contra o Independiente del Valle, na sexta-feira (7), às 19h15, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O lateral-direito Victor Ferraz e o zagueiro Emanuel apresentaram sintomas relacionados à Covid-19 e retornarão a Porto Alegre.

Mesmo com os testes negativos de PCR, o departamento do médico decidiu barrar os dois jogadores, que se juntam ao goleiro Paulo Victor e o lateral-direito Vanderson, infectados pela doença, em um voo sanitário fretado pelo Grêmio.

Grêmio em campo pelo Gaúchão. (Foto: AGIF)



Além de Vanderson e Paulo Vitor, o técnico Renato Gaúcho também está infectado com a doença, assim com o preparador físico Reverson Pimentel e o zagueiro Paulo Miranda.