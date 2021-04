[Grêmio]: Após demissão de [Renato Gaúcho], internautas fazem coro por contratação de Fernando Diniz | Bolavip Brasil

O Grêmio anunciou a demissão de Renato Gaúcho nesta quinta-feira (15), após a queda do Imortal na fase preliminar da Libertadores. Após a derrota para o Independiente fora de casa, o Tricolor voltou a perder em Porto Alegre e foi eliminado pelo time equatoriano.

Após a confirmação da saída do treinador, torcedores de clubes rivais celebraram a notícia. No Twitter, muitos internautas brincaram e fizeram coro pela contratação de Fernando Diniz, ex-São Paulo.

“Fernando Diniz no Grêmio, por favor. Preciso ver Jean Pyerre com Diniz pelo entretenimento, precisa nem ganhar jogo“, publicou um usuário da rede social. “Estudioso e ofensivo. Moderno! Tenho certeza que acabaria a competividade no Brasil se Fernando Diniz fosse contratado pelo nosso Grêmio“, brincou um são-paulino.

Veja abaixo os títulos de Renato Gaúcho pelo Grêmio:

Pelo Grêmio, Renato Gaúcho conquistou os seguintes títulos: Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018) e Gauchão (2018, 2019 e 2020).