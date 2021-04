Grêmio confirma nova programação rumo ao Paraguai após suspensão de jogo contra o Del Valle no Equador

A deleção do Grêmio embarca na tarde desta quarta-feira (07) para Assunção, onde enfrentará na próxima sexta-feira (09) o Independiente del Valle, no primeiro duelo da terceira fase da Conmebol Libertadores.

Independiente Del Valle-EQU x Grêmio, pela ida da terceira fase da Conmebol Libertadores, terá transmissão ao vivo do FOX Sports nesta sexta-feira (9), a partir das 19h15 (horário de Brasília), e acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

A partida foi adiada por conta dos casos de COVID-19 na delegação gremista horas antes de a bola rolar.

Durante a tarde de terça-feira, o Grêmio informou que dois jogadores (Paulo Victor e Vanderson) testaram positivo para coronavírus. Como estavam em quartos individuais, segundo o clube, não contaminaram outros integrantes da delegação.

Mas, ao saber dos casos de infecção, o governo do Equador proibiu a delegação de sair do hotel. Os jogadores sequer puderam treinar. O clube, então, acionou a Conmebol, que, pela situação atípica, decidiu adiar a partida. As informações são do repórter Gustavo Berton.

Veja abaixo a nota oficial emitida pelo clube:

Em virtude do reagendamento da partida contra o Independiente del Valle, originalmente marcada para esta noite, em Quito, o Grêmio altera sua programação e informa, abaixo, o cronograma de viagem para o Paraguai. Os horários de saída e chegada dos voos são estimados e sujeitos a alterações.

Saída para o aeroporto de Quito: 12h local (14h de Brasília)

Voo para o Paraguai: 14h local (16h de Brasília)

Chegada prevista em Assunção: 21h30 local (22h30 de Brasília)

Independiente del Valle e Grêmio se enfrentam a partir das 19h15, de Brasília, de sexta-feira, no estádio Defensores del Chaco, pela primeira partida da terceira fase da Conmebol Libertadores 2021.