Grêmio dá passo importante para contratação de Lucas Leiva; Lazio se movimenta nos bastidores prevendo saída

A temporada do Grêmio não começou como a torcida e a direção imaginava. O Tricolor precisava passar pela fase preliminar da Libertadores antes de ingressar na fase de grupos do torneio, mas não obteve êxito nesta missão. Em dois duelos difíceis diante do Independiente del Valle-EQU, o clube gaúcho foi derrotado na ida e na volta, assim sendo eliminado.









A eliminação também culminou na saída de Renato Portaluppi do comando técnico gremista. A decisão foi tomada entre as duas partes. O treinador alega problemas de saúde e pediu para tirar um tempo e se cuidar. Em busca de um substituto, alguns nomes começam a surgir nos bastidores e um deles é o de Marcelo Gallardo, atualmente no River Plate-ARG.

Foto: Marco Rosi/Getty Images



Com contrato até o fim de 2021, Gallardo já afirmou em entrevistas recentes que não precisar deixar o River para provar que pode ser um técnico melhor – indicando, talvez, sua permanência no clube argentino. Além de um treinador, o Grêmio busca reforços para o elenco. Com a provável saída de Maicon, outro velho conhecido pode pintar na Arena.

De acordo com informações do jornalista Nicolò Schira, especialista no mercado da bola europeu, Lucas Leiva, da Lazio, estaria na mira do Imortal. Inclusive, a direção do Grêmio já teria pedido informações sobre o atleta revelado nas categorias de base do Tricolor. Os italinos, aliás, estão a procura de outro meio-campista contando com a saída de Lucas.

Grêmio podia trazer o Douglas Costa e o Lucas Leiva na moral, os caras jogam muito e são Gremistas !! — Oberdã Moraes ☣ (@Oberda_Moraes23)

March 31, 2021





Atualmente com 34 anos, Lucas Leiva surgiu no Grêmio em 2005. Com um estilo cadenciado e de muita visão de jogo, logo chamou atenção de clubes europeus e em 2007 se transferiu para o Liverpool, onde atuou por muitos anos. Em 2017 aceitou a proposta da Lazio e fechou com os italianos. Identificado com o Imortal, o jogador pode voltar para onde tudo começou.