Grêmio desembarca no Equador e realiza treino físico na concentração

Nesta segunda-feira, o Grêmio desembarcou em Quito, no Equador, para o duelo contra o Independiente del Valle, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores da América de 2021. E mesmo após voar por quase nove horas, o elenco já realizou um treino físico no hotel em que está concentrado.

Por conta do horário de chegada e o protocolo de testagem para entrada no país, a delegação chegou na concentração pouco antes das 19h (Brasília) e os atletas foram orientados pelo preparador Mário Pereira em uma atividade física em um dos salões do hotel.

O treinamento final será na tarde desta terça-feira, no centro de treinamentos da LDU, onde Alexandre Mendes definirá a escalação e fará ajustes finais nas jogadas da equipe.

Para este jogo, o Tricolor não terá os zagueiros Geromel e Kannemann e o volante Maicon. Além deles, outro desfalque de peso é o técnico Renato Portaluppi

Com sintomas de covid-19, o comandante gremista foi submetido à testagem nesta manhã e teve o diagnóstico confirmado. Renato cumprirá o período de isolamento, com acompanhamento do Departamento Médico gremista. Nos próximos jogos, portanto, o auxiliar Alexandre Mendes estará à frente da equipe.

Independiente del Valle e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Casa Blanca, pelo duelo de ida da terceira fase da Libertadores, a última antes da fase de grupos.