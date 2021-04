Grêmio é o quarto time brasileiro a cair antes da fase de grupos; relembre todos

Brasileiro com mais títulos da Conmebol Libertadores, ao lado dos também tricampeões Santos e São Paulo, o Grêmio entrou nesta quarta-feira (14) para uma lista que sua torcida jamais gostaria fazer parte: a de eliminados antes da fase de grupos.

Com a segunda derrota para o Independiente Del Valle, dessa vez em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho é o quarto clube brasileiro a cair na chamada fase prévia do torneio. Os outros são Corinthians (duas vezes), Chapecoense e São Paulo.

A primeira vez foi com o Timão, em 2011. Com Roberto Carlos e Ronaldo no elenco, o Corinthians foi eliminado para o Tolima, da Colômbia, após empate sem gols no Pacaembu e derrota por 2 a 0 na casa do adversário.

O técnico alvinegro na época era Tite, hoje na seleção brasileira, que meses depois venceria o Campeonato Brasileiro e no ano seguinte ganharia a sonhada Libertadores.

Demorou-se mais sete anos para o Brasil ter um novo eliminado, mas agora já são quatro anos em sequência com quedas assim.

Em 2018, a Chapecoense perdeu para o Nacional, do Uruguai, com duas derrotas por 1 a 0. A sina seguiu em 2019, dessa vez com o São Paulo, que foi eliminado pelo Talleres por 2 a 0 na Argentina e ficou no empate sem gols no Morumbi.

O Corinthians repetiu a história em 2020, ao cair para o Guaraní, do Paraguai, pelo critério de gols marcados fora de casa: derrota por 1 a 0 no primeiro jogo e vitória por 2 a 1 em São Paulo.