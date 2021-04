Grêmio e São Paulo procuram Atlético por Jair,mas condição imposta por Rodrigo Caetano afasta dupla e mantém volante na equipe de Cuca

Assim como nas últimas temporadas, o Atlético Mineiro vem sendo um dos protagonistas do mercado da bola até aqui. Para a temporada 2021, o Alvinegro já concretizou as chegadas do lateral-esquerdo Dodô, do meio-campista Nacho Fernandéz e do atacante Hulk.









Porem, ao longo dessa semana, o time mineiro foi surpreendido pelo Grêmio e pelo São Paulo. Isso porque as duas equipes quiseram saber mais sobre a situação do volante Jair, que vem sendo peça fundamental do time mineiro nas últimas temporadas. Como o Tricolor negocia Tchê Tchê com o próprio Alvinegro é equipe gaúcha queria contar com um homem marcador no meio de campo, o atleta acabou tendo seu nome mencionado nas conversas.

No entanto, de acordo com a apuração do BolaVip Brasil, o Atlético pediu um valor muito alto para liberar Jair e as duas equipes acabaram desistindo do negócio. Vale lembrar que o preço exigido por Rodrigo Caetano para liberar o volante não foi divulgado.

Valor impostos por Rodrigo Caetano por Jair afastaram São Paulo e Grêmio. Foto: Bruno Cantino/ Atlético Mineiro



Nas redes sociais alguns torcedores do Atlético ficaram ao lado do diretor-executivo de futebol e chegaram à conclusão que só liberariam Jair para o Grêmio se houvesse uma boa compensação financeira ou se viesse um jogador em definitivo, como Jean Pyerre, meio-campista, que nos últimos dias fez a equipe gaúcha entrar em contato com os dirigentes do alvinegro para propor uma troca envolvendo o meia pelo atacante Marrony, o que foi prontamente negado na hora por todos da alta cúpula atleticana.

Jair por emprestimo e o jean em definitivo ai seria bom. — vitim♥⚪⚫ (@vitim_TOG)

April 4, 2021





Com Jair, o Atlético volta a campo neste domingo (4), para o duelo contra o América Mineiro, às 16h, no estádio do Independência. Quem vencer fica com a liderança isolada do Campeonato Mineiro. Neste momento, às duas equipes estão empatadas com 15 pontos cada.