Grêmio é surpreendido com alteração no dia e local da partida contra o Independiente del Valle; clube divulgou nota

No último sábado (03), o Grêmio recebeu o Internacional na Arena. Em mais um jogo apático e longe dos costumeiros jogos eletrizantes que a dupla Gre-Nal costuma proporcionar, os donos da casa levaram a melhor. Depois de uma partida sem muitas emoções, Léo Chú arriscou de longe e marcou um golaço para definir a vitória gremista.

Depois de bater o maior rival, o Tricolor “vira a chave” para a Libertadores, onde encara o Independiente de Valle (EQU), no jogo de ida da terceira fase da competição continental. Inicialmente, o duelo estava marcado para quarta-feira (07), em Quito, no Equador. Porém, o dia e o local da partida foi alterado para sexta-feira (09), às 19h15, em Assunção, no Paraguai.

Em nota divulgada, o Grêmio apenas informou a mudança, mas não acrescentou o motivo da troca repentina. Em suas redes sociais, a CONMEBOL também não especificou a causa da mudança.

