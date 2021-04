Grêmio estreia Rafinha, perde gol inacreditável e não sai do zero no primeiro jogo sem Renato Gaúcho

O Grêmio mudou de treinador, mas não conseguiu sair com a vitória. Na noite de estreia de Rafinha, o Tricolor empatou em 0 a 0, fora de casa, contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho.

O resultado deixa o Grêmio na segunda colocação do estadual, dois pontos atrás do Internacional, que venceu na rodada, mas ainda com um jogo a ser disputado.

O Caxias segue na quarta posição, com 15 pontos conquistados, dois a mais que o Juventude. Ainda restam três rodadas em disputa na primeira fase da competição.

O duelo foi o primeiro do Tricolor depois da eliminação na Conmebol Libertadores para o Independiente del Valle e da demissão do técnico Renato Gaúcho, mandado embora do clube na última quinta-feira (15).

O duelo ainda marcou a estreia do lateral-direito Rafinha, um dos principais reforços do clube na temporada. Por conta da maratona, muitos nomes que estiveram de fora do duelo da última quarta (14) entraram em campo.

Mas, mesmo com nomes descansados, o time do Grêmio não conseguiu superar os donos da casa. O time conseguiu criar chances, mas nenhuma foi aproveitada. A principal dessas foi aos 34 minutos do segundo tempo, com Elias chutando em cima do goleiro.

Os dois times voltam a campo nos próximos dias pelo Gaúcho. No domingo (18), o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, tendo que estrear no meio da semana na Copa Sul-Americana. Na terça (20), o Caxias encara o Ypiranga.

Rafinha em ação em sua primeira partida pelo Grêmio Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Caxias 0 x 0 Grêmio

CAXIAS: Marcelo Pitol; Eduardo Diniz, Henrique, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Lennon e Tontini (Marlon); Jhon Cley (Diogo Oliveira), Mazola (Milla) e Giovane Gomez (Gleydson) . Técnico: Rafael Lacerda

GRÊMIO: Brenno; Rafinha, Ruan, Paulo Miranda e Felipe Albuquerque; Thiago Santos (Lucas Silva), Darlan e Jean Pyerre; Ferreira, Pepê (Léo Chu) e Ricardinho (Elias). Técnico: Thiago Gomes