Grêmio fica mais perto de novo vice de futebol e anúncio de substituto de Renato

O Grêmio deve anunciar nas próximas horas Marcos Hermann como novo vice-presidente de futebol do clube. A informação foi confirmada pela reportagem do ESPN.com.br com fontes ligadas ao Tricolor.

Hermann é conselheiro do Grêmio e faz parte do Conselho de Adminstração, mas ocupará o novo cargo após convite do presidente Romildo Bolzan Jr. Kevin Krieger deve ocupar o cargo de diretor de futebol e Eduardo Fernandes será o novo executivo de futebol.

Existe a expectativa para que o Grêmio oficialize a informação ainda nesta segunda-feira. O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao clube gaúcho que há uma ‘tendência positiva’ para Hermann ocupar o cargo.

A chegada de Hermann antecede ainda o anúncio de Tiago Nunes como treinador do Grêmio. O ESPN.com.br confirmou na última segunda-feira (20) o acerto do Tricolor com o novo treinador, mas ainda há um aguardo para a oficialização de todo o departamento de futebol.