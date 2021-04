Grêmio finaliza preparação para o primeiro Gre-Nal da temporada

O Grêmio já está com tudo pronto para enfrentar o Internacional, em partida válida pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal 430 ocorre neste sábado, às 22h15 (de Brasília), na Arena do Tricolor.

Na tarde desta sexta-feira, o grupo foi dividido em dois. Enquanto grande parte do elenco participou de um trabalho técnico em campo reduzido, Renato Portaluppi trabalhou com o time que deve iniciar o jogo. O treino contou com orientação de posicionamento e comportamento em campo, além de jogadas da defesa ao ataque.

Já a parte final das atividades foi com todo grupo dividido em duas equipes para um treino de dois toques. Por último, alguns atletas arriscaram chutes de longa distância e outro grupo pequeno realizou alguns sprints, observado pela preparação física.

A tendência é que os 11 titulares gremistas sejam: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza.

No momento, o Grêmio ocupa a vice-liderança do Gauchão, com 14 pontos, três a menos que o líder Internacional. O Tricolor, no entanto, possui um jogo a menos que o rival.