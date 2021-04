Grêmio fisga ‘braço direito’ de Roger no Bahia e D. Cerri vira plano A de Romildo na direção de futebol; Mattos e mais 1 foram descartados

O Grêmio também está de olho no mercado dos executivos no futebol brasileiro. Rodrigo Caetano, ex-Inter, anunciou sua saída e foi anunciado pelo Atlético-MG. O São Paulo, enquanto isso, perdeu Alexandre Pássaro e acertou com Rui Costa. Com tantas movimentações em tão pouco tempo, restaram apenas alguns nomes na lista de Romildo.









Mattos teria sido consultado, segundo o ‘UOL’, mas seu perfil divide opiniões. Até mesmo Caetano foi especulado, mas sua recém-chegada em BH impede qualquer chance de saída, por ora. Sendo assim, a dupla estão descartados. A busca do Santos por um novo executivo acabou afetando o mercado do Grêmio, já que os dois ‘brigam’ pelo mesmo nome.

Diego Cerri, ex-Bahia, entrou na mira do Grêmio. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Lucas Musetti, setorista do Peixe na Gazeta Esportiva. O Santos também gosta do profissional e tenta contratar um novo executivo. A equipe da Baixada, aliás, estaria cogitando Renato Portaluppi.

Roger, ex-Tricolor, conhece muito bem o trabalho de Cerri, já que os dois trabalharam juntos no Bahia por um bom tempo. O perfil do executivo lembra muito os estilos de Mattos e Caetano, já que Diego impôs uma mudança drástica no Bahia – com uma nova política de negociações e reforços.

O Palmeiras chegou a estudar o dirigente, mas acabou fechando com Barros, ex-Botafogo. Cerri acertou sua saída do Bahia no início do ano e deixou alguns jogadores de herança. Gilberto, Gregore, Zé Rafael e Rodriguinho foram contratados durante sua gestão.