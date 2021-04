Grêmio joga bem, vence o Novo Hamburgo e reassume a ponta do Gauchão

Na Arena, o Grêmio amenizou a crise. Com boa atuação de Jean Pyerre e gols de Diego Souza, o Tricolor bateu o Novo Hamburgo por 3 a 1. Com o placar, a equipe voltou à liderança do Campeonato Gaúcho, com 21 pontos. O Noia é o 10º, com 9 pontos. Na rodada final, o Grêmio encara o Ypiranga-RS fora de casa. O Novo Hamburgo mede forças com o São José, em casa.

Show de Jean Pyerre

A etapa inicial foi dominada pelo Grêmio, que apresentou muita intensidade com a bola nos pés. O gol parecia questão de tempo e ele não demorou a sair. Aos 26 minutos, Jean Pyerre acertou um lindo chute de fora da área e abriu o placar. Pouco depois, o armador encontrou Diego Souza, que driblou o goleiro e ampliou. O terceiro só não veio com Matheus Henrique devido ao travessão, que apareceu e impediu o gol.

Pressão do Novo Hamburgo

Nos primeiros minutos da etapa final o Novo Hamburgo conseguiu sair para o jogo e teve duas boas oportunidades. Na primeira, Hélio Paraíba perdeu um gol inacreditável. Pouco depois, Hélio soltou a bomba e Brenno apareceu bem.

Diego Souza

O terceiro gol do Tricolor veio através de Diego Souza. Vanderson invadiu a área e foi derrubado por Chicão, que gerou um pênalti. Na cobrança, o atacante marcou o terceiro.

Novo Hamburgo desconta

O único gol do Novo Hamburgo veio na reta final. Em cobrança de escanteio, Kayron aproveitou a bobeira da zaga do Grêmio e estufou as redes, 3 a 1.

GRÊMIO 3 X 1 NOVO HAMBURGO

Local: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data-Hora: 18/4/2021 – 20h

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Rodrigues (GRE), Marcão, Elias (NVH)

Cartões vermelhos: –

Gols: Jean Pyerre (26’/1ºT) Diego Souza (32’/1ºT) Diego Souza (14’/2ºT) Kayron (32’/2ºT)

GRÊMIO: Brenno; Vanderson (Rafinha, aos 25/2ºT), Ruan, Rodrigues e Cortez; Thiago Santos (Victor Bobsin, aos 25/2ºT), Matheus Henrique e Alisson (Léo Pereira, aos 43/2ºT); Jean Pyerre (Léo Chú, aos 20/2ºT), Ferreira (Pepê, aos 20/2ºT) e Diego Souza. Técnico: Thiago Gomes.

NOVO HAMBURGO: Nicolas, Chicão, Igor, Marcão (Felipe Chaves, aos 33/2ºT) e Rennan; Matheus Bertotto, Rafael Carillo, Elias (Camargo, ao 0/2ºT); Maurinho (Eliomar, aos 43/3ºT), Claudinho (Matheus Lagoa, aos 27/2ºT) e Hélio Paraíba (Kayron, aos 28/2ºT). Técnico: Márcio Nunes.