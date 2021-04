Grêmio leva dois golaços, perde por 2 a 1 de virada e é eliminado pelo Del Valle, que entra no grupo do Palmeiras

O Grêmio está eliminado da Conmebol Libertadores 2021! Nesta quarta-feira, o time gaúcho perdeu por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, de virada, em Porto Alegre, e deu adeus ao torneio continental na 3ª fase preliminar.

Agora, o Del Valle entra no grupo A da Libertadores, que também tem Palmeiras, Defensa y Justicia-ARG e Universitario-PER.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Os gaúchos, por sua vez, disputarão a Copa Sul-Americana, entrando no grupo H, ao lado de Lanús-ARG, La Equidad-COL e Aragua-VEN.

Em campo, o Imortal começou com boa postura, dominando as ações e pressionando o Del Valle em busca do gol.

Aos 22 minutos, o clube gaúcho abriu o placar em um lindo lance, de forma merecida.

Jean Pyerre recebeu na meia-lua, dominou com enorme categoria já ajeitando e disparou um lindo chute de primeira, no cantinho de Ramírez.

GOLAÇO!

O lance animou o Tricolor, que foi com tudo para cima e criou duas oportunidades fantásticas de ampliar rapidamente.

Aos 34, Jean Pyerre deu “cavadinha” para Maicon, que matou no peito na área e encheu o pé, mas Ramírez fez uma improvável defesa com o rosto.

Três minutos depois, Ferreira foi lançado em velocidade, fugiu do zagueiro e bateu forte, mas o goleiro do Del Valle fez um milagre e salvou de canela.

Mas há um famoso ditado do futebol que diz que “quem não faz, leva”. E foi justamente o que aconteceu.

Após ser dominado durante todo o 1º tempo, o time equatoriano encontrou o tento de empate em uma cobrança de falta, já nos acréscimos.

O argentino Ortíz bateu com curva venenosa e muita velocidade, e a bola entrou no ângulo de Brenno, que não teve qualquer chance de defesa.

Na volta do intervalo, o time equatoriano retornou muito motivado e passou a mandar no jogo, dominando totalmente a bola em Porto Alegre.

Com isso, o Tricolor rapidamente mexeu: aos 9 minutos, tirou Alisson e colocou Pepê para ganhar mais força na linha de frente

O Grêmio melhorou, e perdeu mais uma grande chance aos 11: Jean Pyerre enfiou para Diego Souza, que deu uma cavadinha linda, mas errou por pouco.

As coisas complicaram muito para a equipe brasileira, porém, aos 17 minutos, quando Maicon fez falta forte, levou o 2º amarelo e foi expulso.

Aproveitando a instabilidade gremista, o Del Valle foi para cima e quase virou aos 20, quando Segovia soltou um balaço e exigiu grande defesa de Brenno.

Na 2ª vez que o Independiente chegou, porém, foi fatal.

Aos 21, Ortíz recebeu lançamento nas costas da zaga, que saiu em linha de impedimento, matou no peito de bateu de primeira para fazer outro golaço: 2 a 1.

Depois disso, o Imortal não teve mais forças para reagir, e o Del Valle só controlou o placar para garantir a classificação em Porto Alegre.

Ortíz comemora após marcar para o Del Valle sobre o Grêmio EFE

Grêmio 1 x 2 Independiente Del Valle

GOLS: Grêmio: Jean Pyerre Independiente Del Valle: Ortíz (2)

GRÊMIO: Brenno; Felipe Albuquerque, Rodrigues, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique (Lucas Silva) e Jean Pyerre (Darlan); Alisson (Pepê), Ferreira (Luiz Fernando) e Diego Souza (Ricardinho) Técnico: Alexandre Mendes (interino)

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramírez; Hurtado (Landázuri), Schunke, Pacho e Segovia; Pellerano, Vite (Bryan García), Faravelli, Ortíz (Escobar) e Caicedo (Chávez); Montenegro (Murillo) Técnico: Renato Paiva

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

1º gol de Jean Pyerre em 1 jogo pelo Grêmio na temporada

2º e 3º gols de Ortíz em 10 jogos pelo Del Valle na temporada

O Del Valle finalizou 9 vezes no 1º tempo, contra 8 do Grêmio

Das 8 finalizações do Grêmio no 1º tempo, 5 foram certas

O goleiro Ramírez fez 4 defesas difíceis para o Del Valle no 1º tempo

O Del Valle terminou o jogo com 58% de posse de bola

O Del Valle terminou o jogo com 18 finalizações, contra 10 do Grêmio





Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, por suas ligas.

Sábado, 16/04, 20h*, Caxias x Grêmio, Gauchão

Domingo, 18/04, 17h30*, Independiente Del Valle x 9 de Octubre, Equatoriano

*horário de Brasília