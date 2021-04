Grêmio obtém uma grande vitória sobre o Lanús pela Sul-Americana e mantém a liderança do Grupo H

Pela segunda rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana, Lanús e Grêmio se enfrentaram nesta quinta-feira (29), em La Fortaleza, às 21h30 (horário de Brasília). Você acompanhou o minuto a minuto do duelo aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Grêmio comemoram gol (Foto: Getty Images)



O Tricolor abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Após uma boa arrancada de Ferreira pela direita, Léo Pereira recebeu dentro da área e, com liberdade, mandou a bola para as redes.

O gol de empate do Lanús veio aos 24 minutos da segunda etapa. Belmonte recebeu passe de Bernabei e finalizou para as redes. Porém, na reta final do jogo, Ferreira marcou o segundo do Grêmio, recebendo passe de Thiago Santos.

Lanús x Grêmio: veja como foi o minuto a minuto em tempo real da partida da Copa Sul-Americana

