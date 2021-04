Grêmio perde mais dois jogadores com sintomas de COVID-19 e dobra desfalques para duelo na Libertadores

O Grêmio tem mais dois desfalques para a partida contra o Independiente Del Valle na próxima sexta-feira (9), em Assunção, pela terceira fase da Conmebol Libertadores.

O lateral-direito Victor Ferraz e o zagueiro Emanuel apresentaram sintomas de COVID-19 e deixarão Quito, no Equador, direto para Porto Alegre, em voo separado do restante da delegação.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Após reclamar de dores musculares e na garganta, a dupla realizou três exames diferentes e dois antígeno. Os resultados foram negativos, mas, por precaução, o Grêmio decidiu mandá-los para o Brasil.

Eles viajam ao lado do goleiro Paulo Victor e do lateral-direito Vanderson, que testaram positivo para a doença e já tinham sido isolados do elenco.





Já os demais jogadores, funcionários e dirigentes do Grêmio aguardam autorização para deixar a capital equatoriana e viajar até o Paraguai, onde acontecerá a partida contra o Independiente Del Valle.

O duelo aconteceria nesta quarta (7), mas foi adiado pela Conmebol após o Grêmio ter sido proibido de deixar o hotel pelo governo do Equador.