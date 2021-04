Grêmio perde mais uma vez para o Independiente del Valle e é eliminado da Libertadores

Pela partida de volta da terceira fase da Copa Libertadores, Grêmio e Independiente del Valle se enfrentaram nesta quarta-feira (14), na Arena gremista, às 19h15 (horário de Brasília). Na partida de ida, a equipe equatoriana venceu por 2 a 1. Hoje, o time equatoriano repetiu o placar do primeiro jogo.

O Independiente del Valle venceu por 2 a 1 no Paraguai (Foto: Getty Images)



Quem saiu na frente foi o Grêmio: Jean Pyerre acertou um belo chute de fora da área. Porém, ainda no primeiro tempo, Ortíz empatou o jogo em linda cobrança de falta, recolocando a pressão para o lado gremista.

No segundo tempo, a expulsão de Maicon comprometeu o restante da partida do Tricolor. Ortíz aproveitou lançamento de Faravelli e marcou o segundo gol. Com isso, o Independiente del Valle vai ao grupo de Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario, enquanto o Grêmio estará na chave de Lanús, La Equidad e Aragua.

