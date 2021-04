Grêmio: presidente admite que não queria Rafinha: ‘Me convenceram certo’

O Grêmio vive um ano atípico. Dentro dos gramados, não estará na Conmebol Libertadores, no banco de reservas, não terá Renato Gaúcho. Mas, tem uma cara nova que tem feito diferença nas quatro linhas e fora dela: Rafinha, que não era unanimidade antes de ser contratado.

Em entrevista ao programa Dividida, do portal UOL, no YouTube, Romildo Bolzan Jr., presidente do clube gaúcho, revelou que foi convencido da contratação do lateral-direito, afirmou que estava errado em não querê-lo e rasgou elogios ao jogador.

“O Rafinha foi um processo de convencimento. Me convenceram absolutamente certo, porque o Rafinha tem sido uma figura extremamente boa, positiva, importante, não apenas do ponto de vista técnico, mas também de ambiente. Quem estava errado ali era eu. Fizemos um contrato de apenas um ano e, na verdade, imaginávamos uma situação, principalmente pela faixa etária, porque temos um lateral recém-saído das categorias de base, o Vanderson, que vem jogando muito bem, um atleta excepcional”, começou por afirmar.

“O que mudou não foi o projeto dos jovens, o que mudou foram as consequências da nossa reclassificação para a Libertadores. Isso alterou o planejamento do Grêmio. Os jovens estavam no projeto, mas, talvez, o nível de contratação que vamos fazer agora, o nível de perspectiva que vamos ter pela frente, principalmente na disputa de campeonatos que vamos fazer, isso vai alterar o nível de contratação”, completou.

Sem a Libertadores, o Grêmio terá pela frente a Copa Sul-Americana, competição que o presidente tricolor enxerga como um bom caminho para retornar ao principal torneio da América do Sul.

“A não-classificação para a Libertadores é um sentimento de perda. Estávamos acostumados a jogar desde 2016 em sequência. Então, claro que, quando não vai jogar, tem um sentimento de perda. O que nos cabe fazer? Um roteiro para voltar. E temos vários. O primeiro é a Sul-Americana, que nos classifica em vaga direta”.

O Grêmio está no grupo H da competição continental. Além dele, Lanús, La Equidad e Aragua completam a chave. O próximo compromisso dos gaúchos é contra os argentinos, nesta quinta (29), no Estádio La Fortaleza.