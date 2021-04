Grêmio: Romildo Bolzan diz que saída de Renato Gaúcho foi consensual e fala sobre primeiras semanas de Tiago Nunes

Nesta quinta-feira (29), o UOL Esporte publicou o programa “Dividida”, no qual o jornalista Mauro Cezar Pereira entrevista personalidades relevantes do mundo do futebol. Na edição de hoje, a conversa foi com Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. Um dos pontos mais importantes entre os abordados foi a saída de Renato Gaúcho, sobre a qual os torcedores ainda não tiveram acesso aos detalhes.









Segundo o presidente, foi feita a vontade de ambos os lados após a derrota para o Independiente del Valle pela Libertadores: “Foi muito tranquila e consensual (a saída). Nós tínhamos feito uma posição em relação à direção, fomos conversar e as posições coincidiram”.

Bolzan, porém, agradece aos serviços prestados por Renato: “Pessoas que deixam um legado como ele deixou e que têm esse tipo de perfil e que foi respeitada e continua sendo respeitada no Grêmio, deixa as portas abertas. O que nós nos preocupamos em fazer neste momento do distrato foi extremamente a preservação de tudo aquilo que ficou de bom”.

Sobre a chegada de Tiago Nunes, o presidente enxerga diferença na maneira de levar o dia a dia: “Estou conhecendo o Tiago Nunes agora e verifiquei nele uma situação muito particular, o processo dele é mais de convencimento, de diálogo, bem mais elaborado no que diz respeito assim às construções dos ambientes”.

Além do Campeonato Gaúcho, no qual o Tricolor está nas semifinais, a equipe está, no momento, disputando a Copa Sul-Americana. O Grêmio joga hoje, fora de casa, diante do Lanús. O objetivo é manter os 100% de aproveitamento.