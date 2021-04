Grêmio se junta a seis brasileiros na Sul-Americana e fará reedição de final da Libertadores; veja grupo

O Grêmio não conseguiu passar pelo Independiente del Valle depois de sair atrás no jogo de ida disputado no Paraguai. O time, porém, será o sétimo brasileiro garantido na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

