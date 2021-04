Grêmio sonda técnico Marcelo Gallardo para substituir Renato Gaúcho, diz site

O técnico Marcelo Gallardo pode ser um dos alvos da diretoria do Grêmio para assumir o comando da equipe. Segundo o site argentino TyC Sports, o Tricolor sondou o treinador do River Plate para substituir Renato Portaluppi, que deixou o clube gaúcho na última quinta-feira.

No entanto, o portal ressalta que o estafe de Gallardo não considera que o contato avance para uma negociação concreta, entendendo que a sondagem faz parte da “corrida do mundo do futebol”.

Além disso, o técnico do time argentino já havia afirmando anteriormente que está feliz no clube. “Estou em um lugar muito representativo e onde também sou muito bem pago. Não preciso ir embora para mostrar que posso ser um treinador melhor e não tenho vontade de passar por várias etapas para me testar”, disse o comandante.

Marcelo Gallardo tem vínculo com o River até dezembro de 2021. Ele está na equipe desde 2014 e já obteve 11 títulos, tendo como principais conquistas as Libertadores de 2015 e 2018.

Enquanto não encontra um novo técnico, o Grêmio vem sendo comandado pelo interino Thiago Gomes.