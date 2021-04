Grêmio sonha alto e entra no páreo para contratar o volante Torreira, do Arsenal; Flamengo e Boca também estão de olho

O mercado de transferências está aquecendo os motores no futebol brasileiro. Com um dos maiores orçamentos e com a promessa do presidente Romildo Bolzan de que reforçará o time titular de Renato Portaluppi, o Grêmio criou expectativas em seus torcedores pela ambição do clube em contratar ótimos reforços.

Segundo a promessa do mandatário, o Tricolor pode contratar no mínimo três jogadores de excelência para o setor ofensivo. “O Grêmio pretende trazer três ou quatro jogadores, com nível de titularidade. Pretendemos fazer essa complementação nas posições que achamos que temos que reforçar. Elas passam pelo meio de campo e pelo ataque”, disse Romildo.

Já tendo acertado com o lateral-direito Rafinha, o Grêmio segue monitorando o mercado e buscando outras opções. Ao menos um atacante e um zagueiro seriam as prioridades, de forma que nessa quarta-feira (07) o volante uruguaio Lucas Torreira teria virado alvo do Tricolor segundo as palavras do próprio pai do atleta. Mas há um concorrente.

Foto: Julian Finney/Getty Images



Segundo a informação do site UOL Esporte, o Flamengo também está observando a situação do volante. O atleta pertence ao Arsenal e está emprestado ao Atlético de Madrid, mas vem em baixa na Europa e teria a vontade de voltar à América do Sul. Para isso, já abriu negociações com o Boca Juniors, que aparece na frente dos brasileiros na negociação.

Aos 25 anos, Torreira disputou a Copa do Mundo de 2018 e a Copa América de 2019 com a camisa da seleção do Uruguai. “Do Brasil surgiram times interessados, como o Flamengo e o Grêmio”, disse Ricardo Torreira, pai do jogador.