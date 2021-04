Grêmio treina e divulga lista de relacionados para jogo com Novo Hamburgo

Os jogadores do Grêmio se reapresentaram neste sábado depois do empate em 0 a 0 com o Caxias nesta sexta-feira. Agora, a equipe comandada por Thiago Gomes se prepara para receber o Novo Hamburgo neste domingo, às 20 horas (de Brasília).

Os atletas foram divididos em dois grupos, entre recuperação física e trabalho tático no gramado. Recuperado de covid-19, o lateral Vanderson treinou normalmente e já foi relacionado para o grupo que joga a partida da 10ª rodada da competição estadual.

Confira a lista de relacionados para a partida de amanhã, contra o Novo Hamburgo, pela décima primeira rodada do #Gauchão2021! 💪🏽⚽🇪🇪🏆🏆🏆 #GRExNHA #VamosTricolor #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/ObSSQJ4QlH — Grêmio FBPA (@Gremio) April 17, 2021

Com 18 pontos somados em nove jogos, uma vitória contra o Novo Hamburgo coloca o Grêmio de volta na liderança do Campeonato Gaúcho, com um ponto de frente para o rival Internacional.