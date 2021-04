Grêmio vai discutir o futuro de Renato e também de jogadores nesta quinta após eliminação na Libertadores

Depois de perder de virada por 2 a 1 para o Independiente Del Valle na Arena, o Grêmio foi eliminado na terceira fase e fora do estágio de grupos da Conmebol Libertadores de 2021.

Com o mau resultado, a permanência do técnico Renato Portaluppi não está garantida. Cláudio Oderich, membro do Conselho de Administração, disse que a continuidade do treinador será avaliada em uma reunião nesta quinta-feira (15).

“O Renato é um ídolo eterno do Grêmio, isso ninguém discute. Como jogador e treinador é, se não for o maior, um dos maiores ídolos da história do clube. O que devemos avaliar são os ciclos, dele e dos jogadores. Vamos discutir o que ele pode ou não tirar do grupo e o que é ou não melhor para o clube”, disse à Zero Hora.

O treinador teve o contrato renovado até o fim de 2021 no começo do mês passado, dois dias antes da partida de volta da decisão da Copa do Brasil.

“Na véspera da final da Copa do Brasil foi avaliado que não tinha ninguém melhor para seguir, com título ou em caso de perda com a fase preliminar da Libertadores logo à frente. Agora iremos fazer uma nova avaliação, amanhã (nesta quinta-feira), de cabeça fria, não hoje (quarta-feira) com o calor da eliminação”, disse Oderich.

Renato Gaúcho, na derrota do Grêmio para o Palmeiras no jogo de ida da final da Copa do Brasil Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio, que disputará a Copa Sul-Americana, está no Grupo H ao lado de Lanús, La Equidad-COL e Aragua-VEN.