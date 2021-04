Grêmio vence na estreia de Tiago Nunes, garante 1ª lugar no Gaúcho e deixa Inter em 2º; veja como ficam as semis

As semifinais do Campeonato Gaúcho estão definidas. Neste sábado, a última rodada da fase de classificação aconteceu com todas as seis partidas da 11ª data do torneio no mesmo horário.

Jogando fora de casa em Erechim, o Grêmio venceu o Ypiranga por 3 a 2 na estreia do técnico Tiago Nunes.

Dos 23 aos 28 minutos do primeiro tempo, o Grêmio foi fulminante e logo abriu 3 a 0 com gols de Diego Souza, Léo Pereira e Vanderson.

Mas volta para o segundo tempo não foi boa para os tricolores, já que o Ypiranga empatou com dois gols na sequência, aos 6 e 8 minutos.

Mesmo assim, o Grêmio segurou a vitória e foi aos 24 pontos, terminando com a melhor campanha na primeira fase e garantindo a decisão em casa na fase de mata-mata.

De quebra, o time tricolor acabou eliminado o Ypiranga, que estava no G-4. Assim, a missão gremista nas quartas de final será contra o Caxias, que empatou por 1 a 1 com o Pelotas e ficou com a quarta posição.

O Internacional goleou o lanterna Esportivo por 5 a 0 com gols de Zé Gabriel, Nonato, Yuri Alberto, Rodrigo Dourado e Rodinei.

Porém, o Colorado ficou mesmo com a segunda colocação com 23 pontos.

O Inter vai fazer agora um duelo de elite brasileira diante do Juventude, que bateu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 neste sábado para subir para o terceiro lugar e se classificar.

As semifinais do Gaúcho serão disputadas em duelo de ida e volta. A única vantagem do time melhor classificado é decidir a vaga em casa. Em caso de igualdade nos placares, a decisão vai para os pênaltis.

Veja como ficam as semifinais do Gauchão:

Grêmio (1º) x Caxias (4º)

Internacional (2º) x Juventude (3º)