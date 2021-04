Grêmio vence o Internacional com golaço de Léo Chú no fim e assume liderança

No primeiro Gre-Nal da temporada de 2021, o Grêmio venceu o Internacional na Arena em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho.

O gol da vitória tricolor foi marcado por Léo Chú, que acertou o ângulo de Lomba com um cute de fora da área, aos 42 minutos do segundo tempo.

O Inter esteve melhor na etapa inicial. No fim do primeiro tempo, Praxedes chegou a perder uma chance clara frente a frente com Brenno.

Mas após o intervalo, o Grêmio criou boas chances e pressionou o rival colorado, até que enfim conseguiu tirar o zero do placar.

Esse foi o primeiro clássico do técnico Miguel Angel Ramirez no comando do Inter. Desde que chegou ao colorado, o espanhol tem quatro vitórias, um empate e agora conhece sua primeira derrota.

De quebra, o Grêmio vai aos mesmos 17 pontos do Inter, mas assume a ponta do Gaúcho mesmo com um jogo a menos que o rival.

O Colorado agora foca na sequência do Gaúchão, enquanto o Grêmio já na quarta-feira tem a primeira parte de uma decisão.

O time de Renato Gaúcho vai até o Equador para o jogo de ida contra o Del Valle no confronto que vale uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Grêmio 1 x 0 Internacional

GOLS: Léo Chú

INTERNACIONAL: Lomba; Rodinei (Heitor), Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes (Nonato); Maurício (Caio) e Patrick (Palacios); Yuri Alberto (Guerrero). Técnico: Miguel Angel Ramirez

GRÊMIO: Brenno; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Diogo Barbosa; Maicon (Maicon), Alisson (Leo Chu), Matheus Henrique e Pinares (Ricardinho), Ferreira (Léo Pereira); Diego Souza (Lucas Silva). Técnico: Renato Gaúcho

Inter teve 70% de posse de bola no 1º tempo

Grêmio e Inter finalizaram 6 vezes cada um no 1º tempo

Léo Chu marcou seu segundo gol pelo Grêmio

Inter completa 112 anos de história neste domingo

Próximos jogos

Veja quando as equipes voltam a campo:

Domingo, 18/04, 19h15*, Internacional x Aimoré

Quarta-feira, 07/04, 19h15*, Del Valle x Grêmio

*horário de Brasília