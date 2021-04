[Grêmio x Independiente del Valle]: data, horário e canal para assistir AO VIVO na TV | Como e onde acompanhar à partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Grêmio x Independiente del Valle se enfrentam na noite desta quarta-feira (14), a partir das 19h15 (de Brasília), na Arena, em jogo que vale uma vaga na fase de grupos da Libertadores. No Brasil, a transmissão AO VIVO da partida é pelo Fox Sports, na TV fechada.

No jogo de ida, realizado no Paraguai, o Tricolor Gaúcho abriu o placar com Diego Souza, mas levou a virada com tentos anotados por Faravelli. Na ocasião, o confronto ainda ficou marcado por um gol mal anulado do clube gaúcho.

Comemoração de gol do Grêmio. Foto: Getty Images



Em desvantagem, a equipe do Sul precisa de uma vitória simples para avançar na competição continental, por 1 a 0, por conta da regra do gol qualificado. Caso consiga a classificação, o Grêmio entra na mesma chave de Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario (PER).

Jogadores do Independiente del Valle comemoram gol contra o Grêmio pela Libertadores. Foto: Getty Images



Grêmio x Independiente del Valle: como e onde assistir AO VIVO à partida decisiva da Libertadores

