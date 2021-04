[Grêmio x Independiente del Valle]: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE à partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Grêmio x Independiente del Valle voltam a se enfrentar na noite desta quarta-feira (14), a partir das 19h15 (de Brasília), na Arena, em partida válida pela terceira fase da Libertadores. No Brasil, é possível assistir AO VIVO ao jogo pelo canal Fox Sports, na TV fechada.

Para o confronto decisivo, o Tricolor Gaúcho pode contar com o retorno do zagueiro Walter Kannemann, recuperado de dores musculares. Em contrapartida, o meia Pinares deve desfalcar a equipe no duelo, em virtude de um incômodo no músculo adutor da coxa, de acordo com o GaúchaZH.

Comemoração de gol do Grêmio. Foto: Getty Images



Após ser derrotado no primeiro embate, por 2 a 1, de virada, o Imortal precisa de uma vitória simples para conquistar a classificação, por 1 a 0, graças à regra do gol qualificado na Libertadores.

Jogadores do Independiente del Valle contra o Grêmio pela Libertadores. Foto: Getty Images



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO: Brenno; Felipe, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INDEPENDIENTE DEL VALLE: Moisés Ramírez; Schunke, Pacho e Segovia; Hurtado, Pellerano, Vite, Faravelli e Beder Caicedo; Ortiz e Montenegro.

