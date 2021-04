[Grêmio x Independiente del Valle]: Tricolor Gaúcho ganha reforço de peso para jogo decisivo da Libertadores | Bolavip Brasil

O Grêmio deve ter um reforço de peso para a partida contra o Independiente Del Valle, que acontece nesta quarta-feira (14), a partir das 19h15 (de Brasília), na Arena, pelo confronto de volta da terceira fase da Libertadores.

O zagueiro Walter Kannemann, recuperado de lesão, treinou com o elenco no último domingo (11) e pode iniciar o jogo como titular. Pedro Geromel, por outro lado, ainda está em processo de preparação física e segue fora, de acordo com o ge.globo.

Kannemann, do Grêmio, durante partida da Libertadores. Foto: Getty Images



Segundo informações divulgadas pelo veículo de comunicação, o argentino deve ser avaliado nos próximos treinamentos, mas a tendência é que o jogador fique à disposição para o duelo decisivo.

Grêmio precisa reverter placar desfavorável contra o Independiente del Valle para avançar na Libertadores

Vale lembrar que o Grêmio precisa reverter um placar desfavorável, após ser derrotado no confronto de ida, por 2 a 1, de virada, em confronto realizado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.