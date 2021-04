Grêmio x Internacional, Arsenal x Liverpool… saiba onde assistir aos jogos do sábado

O fim de semana de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Inglaterra, o Arsenal enfrenta o Liverpool, às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Aqui no Brasil, Grêmio e Internacional entram em campo às 22h15, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. O clássico acontece na Arena do Grêmio.

.



Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



8h00 – Milan x Sampdoria

Campeonato Italiano

Onde assistir: BANDSPORTS

8h30 – Chelsea x West Bromwich

Campeonato Inglês

Onde assistir: FOX SPORTS

10h – Granada x Villarreal

La Liga

ESPN BRASIL

10h – Napoli x Crotone

Campeonato Italiano

Onde assistir: BANDSPORTS

11h – Leeds x Sheffield United

Campeonato Inglês

Onde assistir: ESPN

12h – Real Madrid x Eibar

La Liga

Onde assistir: ESPN BRASIL

12h – PSG x Lille

Campeonato Francês

Onde assistir: ONEFOOTBALL

13h – Torino x Juventus

Campeonato Italiano

Onde assistir: TNT

13h30 – RB Leipzig x Bayern Munique

Campeonato Alemão

Onde assistir: BAND

13h30 – Leicester x Manchester City

Campeonato Inglês

ESPN BRASIL

15h45 – Bologna x Inter de Milão

Campeonato Italiano

Onde assistir: SPORTV

16h – Arsenal x Liverpool

Campeonato Inglês

Onde assistir: ESPN BRASIL

16h – Sport x Ceará

Copa do Nordeste

Onde assistir: SBT, NORDESTE FC

16h – Fortaleza x Bahia

Copa do Nordeste

Onde assistir: SBT, NORDESTE FC, FOX SPORTS 2

18h – Athletic Bilbao x Real Sociedad

Copa do Rei

Onde assistir: FOX SPORTS

21h05 – Arsenal de Sarandí x River Plate

Copa da Liga Argentina

Onde assistir: ESPN BRASIL

22h15 – Vasco x Bangu

Campeonato Carioca

Onde assistir: BAND, CARIOCA TV

22h15 – Grêmio x Internacional

Campeonato Gaúcho

Onde assistir: PREMIERE, SPORTV