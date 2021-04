Grêmio x Internacional: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE o clássico gaúcho na Arena | Futebol AO VIVO

Grêmio x Internacional duelam neste sábado (3), às 22h15 (de Brasília), na Arena, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo terá transmissão pela RBS TV, na TV aberta, e pelo canal Premiere, na TV fechada.

Os torcedores que estão nos Estados Unidos poderão acompanhar a partida pelo FANATIZ.

O Imortal está sem segundo lugar com 14 pontos na tabela de classificação do estadual, se vencer neste sábado, ultrapassa o líder, Internacional. O jogo é importante para a equipe de Renato Gaúcho, que deverá escalar o que tem de melhor à disposição. Geromel e Kannemann são desfalques.

O retrospecto da equipe da equipe tricolor na Arena é ótimo, são sete anos de invencibilidade, com seis vitórias e oito empates.

O Grêmio tem uma larga vantagem na Arena.



O Colorado vem fazendo uma ótima campanha no Gauchão, lidera a competição com 17 pontos, se vencer, abre uma boa vantagem para o vice-líder, o rival Grêmio.

Esse será o primeiro Gre-Nal do técnico do Internacional, Miguel Angel Ramírez, que deverá começar com o atacante Guerreiro no banco de reservas. Para defender o gol Colorado, o experiente Lomba tem mais chances de ser titular já que o goleiro Daniel, recebeu apenas uma chance com o treinador.

Esse será o primeiro Gre-Nal do técnico Miguel Angel Ramírez no Internacional.



