Grêmio x La Equidad: veja as cotas para a estreia das equipes na Copa Sul-Americana

Grêmio x La Equidad. Nesta quinta-feira (22) o Tricolor começa a sua caminhada na Copa Sul-Americana em jogo válido pela primeira rodada do Grupo H da fase de grupos. A partida será realizada na Arena, em Porto Alegre, a partir das 19h15 (de Brasília). Confira as cotas para esse jogão nos melhores sites de apostas esportivas como a Betfair.

O Grêmio, eliminado na fase preliminar da Libertadores, estará sob o comando do técnico interino Thiago Gomes que fará sua terceira partida no comando da equipe. A equipe venceu o Hamburgo por 3 a 1 no meio da semana e deve entrar em campo com força máxima em busca do título inédito da Sul-Americana.









Já o La Equidad vem de derrota por 2 a 1 para o América De Cali pelo Campeonato Colombiano. Além de La Equidad, o Grupo H conta com Aragua, da Venezuela, e Lanús, da Argentina.

Prováveis escalações

Grêmio: Brenno; Rafinha, Geromel (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Matheus Henrique; Pepê (Alisson), Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.

La Equidad: Bonilla; Pacheco, Pestaña, García e Torralvo; Lima, Zapata, Salazar, Angulo e Mantilla; Herazo.

Grêmio x La Equidad: quanto pagam as casas de apostas



Na Betfair, as cotas para a vitória do Gremio rende odds de @1.3, @8.5 para o Equidad, e @4.5 em caso de empate.