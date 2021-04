Grenal 430: com golaço de Léo Chú, Grêmio vence o Inter e assume a liderança do Gauchão

Com os torcedores acompanhando de longe, o que se viu o que se viu em campo foi um jogo morno durante boa parte na noite deste sábado, na Arena. Entretanto, após algumas mudanças ao longo do tempo, Léo Chú, que entrou na etapa final, garantiu o feito no Grenal 430, dando a vitória aos donos da casa por 1 a 0.

Sendo assim, a equipe de Renato Portaluppi chegou aos 17 pontos, assumindo a liderança do Campeonato Gaúcho por conta do saldo de gols, e ainda com um jogo a menos. Já a equipe de Miguel Ángel Ramírez, com o tropeço fora de casa, manteve-se com seus também 17 pontos somados, porém caindo para a segunda posição.

Patrick e Alisson disputam o lance; Colorado ficou com mais posse de bola na partida (Foto: PABLO NUNES/Photo Premium/Lancepress!)

INTER COMEÇA COLOCANDO PRESSÃO NO GRÊMIO

Nos primeiros movimentos na Arena, a equipe do Inter parecia não querer deixar o Grêmio à vontade. Com isso, nos minutos iniciais, tentou ficar mais com a posse de bola, trocando passes desde sua defesa até o ataque, porém não conseguindo oferecer nenhum tipo de goleiro ao Brenno.

Por outro lado, aos poucos, o Imortal foi tentando apertar a marcação conseguindo pressionar a saída de bola do rival. Entretanto, Alisson tentou pela primeira vez com uma cabeçada, após cruzamento de Vandersson, mas a bola acabou indo para fora para alívio de Lomba.

IMORTAL FALHA NAS FINALIZAÇÕES

Conseguindo aparecer com mais frequência em seu campo de ataque, a equipe de Renato Gaúcho passou a dar mais trabalho ao marcadores do Colorado. Nas três melhores chances criadas, Alisson, Pinares e Matheus Henrique acabaram parando na barreira montada pelos visitantes, fazendo com que a bola não chegasse ao gol do camisa 12, com o panorama mantendo-se igual até meados dos 35 minutos.

DUELO PRAXEDES x BRENNO

Até os acréscimos dado por Anderson Daronco, a equipe do Inter voltou a ter mais posse de bola. Sendo assim, aos 46 minutos, Maurício encontrou Praxedes em boas condições na frente, porém o chute do camisa 45 parou nas mãos de Brenno que, por sua vez, levou a melhor e conseguiu fazer uma ótima defesa antes do término da etapa.

COMEÇO DE SEGUNDO TEMPO PRATICAMENTE IGUAL AO PRIMEIRO

Na volta dos times para os últimos 45 minutos, tanto Renato, quanto Miguel, optaram por manter os mesmos esquemas iniciais. Com isso, não diferente de como foi na etapa inicial, o Colorado tocava bola em seu campo de defesa na expectativa de armar jogadas ofensivas, porém a única boa chance foi em uma cobrança de Moisés, mas a bola acabou subindo demais.

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ E RENATO SE AGITAVAM À BEIRA DO CAMPO



No comando de seu primeiro Grenal na carreira, o técnico do Colorado mantinha-se calmo de certa forma. Além de alguns diálogos com o quarto árbitro, Miguel tentava encontrar maneiras de fazer com que seus jogadores conseguissem encontrar o caminho do gol conversando com sua comissão técnica, mudando um pouco seu ataque ao colocar o chileno Palacios no lugar de Patrick.

Por outro lado, se via um Renato tranquilo também. Não muito diferente de como se comporta, o treinador não gostava nada dos erros de seus atletas, o que lhe fez recuar aos suplentes tirando Maicon e Pinares, para colocar Darlan e Ricardinho, respectivamente.

TRICOLOR QUASE TIRA O ZERO DO PLACAR E INTER FAZ NOVAS TROCAS

Com as trocas feitas, a equipe da casa conseguiu chegar com mais ofensividade. Sendo assim, minutos mais tarde, aos 22, Darlan acionou Ferreira na frente, mas o atleta acabou finalizando para fora com muito perigo.

Percebendo a força do adversário, outra vez o comandante da equipe do Beira-Rio voltou a mexer. Em duas trocas, Nonato e Palacios entraram para dar um ânimo extra na frente, tentando causar problemas ao setor defensivo do Grêmio.

POUCOS CARTÕES DISTRIBUÍDOS E ÚLTIMAS APOSTAS DO TREINADORES



Com muito equilíbrio em campo, eram poucos os lances de intensidade por parte dos atletas. Mesmo com um número excessivo de faltas, poucos foram os cartões na partida, fato esse histórico no duelo.

Vendo o tempo passar, os comandantes não gostavam nada da postura em campo. Com isso, por parte do Inter, Heitor e Guerrero entraram em campo, enquanto Lucas Silva, Léo Chú e Léo Pereira entraram no Grêmio.

LÉO CHÚ ABREA CONTAGEM NA ARENA E GARANTE A VITÓRIA



Quando tudo parecia encaminhar-se para o empate, aos 43 minutos, Léo Chú apareceu para resolver a situação. Em um lindo chute de fora de área, após Léo Pereira acionou o seu colega de time, balançou a rede de Lomba, fazendo 1 a 0.

Até os acréscimos, a equipe mandante praticamente segurou-se do jeito que pode atrás, garantindo o feito sobre o rival.

FICHA TÉCNICA​

GRÊMIO 1 x 0 INTERNACIONAL – 9ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 3 de abril de 2021, às 22h15 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos:

Cartões vermelhos: –

GOL: Léo Chú, 43’/2ºT (1-0).

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Maicon (Darlan, 17’/2ºT), Pinares (Ricardinho, aos 17’/2ºT) e Matheus Henrique; Alisson (Léo Chú, aos 23’/2ºT), Ferreira (Léo Pereira, aos 42’/2ºT) e Diego Souza (Lucas Silva, aos 35’/2ºT).

INTERNACIONAL (Técnico: Miguel Ángel Ramírez)

​Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor, aos 35’/2ºT), Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Praxedes (Nonato, aos 25’/2ºT) e Edenílson; Maurício (Caio Vidal, aos 25’/2ºT), Patrick (Palacios, aos 18’/2ºT) e Yuri Alberto (Paolo Guerrero, aos 35’/2ºT).