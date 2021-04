Gretchen chama seguidoras de recalcadas após ataques em foto: ‘Vou ser garota para sempre’

Gretchen soltou mais uma vez o verbo nas redes sociais após ser criticada por postar uma foto de biquíni reproduzindo a capa de “Girl from Rio”, do novo álbum de Anitta. Tudo porque, na imagem, ela e se define como “Garota do Pará”.

“Que pena, né, gente? Que tem tanta gente pequena por aí. Eu fiz aquele post de garota do Pará, aí sempre tem aquelas mulheres tristes, infelizes e recalcadas que escrevem: ‘garota?’ Eu vou ser sempre garota, até o dia que eu morrer. A garota está dentro da cabeça e do coração da gente, e não da identidade. Então, sim, eu sou garota do Pará, sou garota do Brasil e de onde eu quiser, porque eu sempre vou ser garota. porque a minha idade está dentro da minha cabeça, do meu coração, e não do meu documento”, desabafou a artista.